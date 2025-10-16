Ministerul Energiei anunță două investiții hidroenergetice majore în județul Gorj

România face un pas semnificativ către consolidarea securității sale energetice, conform unui anunț al autorităților centrale. Ministerul Energiei, prin vocea ministrului Bogdan Ivan, a anunțat adoptarea legii care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, oprindu-se asupra a șapte proiecte-cheie ce vor aduce 214 MW de energie sigură în sistemul național.

Dintre acestea, două sunt situate în județul Gorj:

– Bumbești–Livezeni – 65,2 MW

– Cerna Motru–Tismana II (Baraj Vâja) – 8 MW

„Repornim lucrările la aceste hidrocentrale care vor produce energie sigură și curată, vor crea locuri de muncă și vor contribui la independența energetică a României”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Celelalte investiții se află în județele Harghita, Buzău, Suceava, Caraș-Severin, Vâlcea și Sibiu, și includ proiecte precum Răstolița, Surduc-Siriu, Pașcani, Cerna-Belareca și Cornetu-Avrig/Căineni.

Autoritățile anunță că acesta este doar începutul unei strategii pe termen lung de dezvoltare energetică durabilă.

Apreciază: Apreciază Încarc...