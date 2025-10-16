România face un pas semnificativ către consolidarea securității sale energetice, conform unui anunț al autorităților centrale. Ministerul Energiei, prin vocea ministrului Bogdan Ivan, a anunțat adoptarea legii care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, oprindu-se asupra a șapte proiecte-cheie ce vor aduce 214 MW de energie sigură în sistemul național.
Dintre acestea, două sunt situate în județul Gorj:
– Bumbești–Livezeni – 65,2 MW
– Cerna Motru–Tismana II (Baraj Vâja) – 8 MW
„Repornim lucrările la aceste hidrocentrale care vor produce energie sigură și curată, vor crea locuri de muncă și vor contribui la independența energetică a României”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Celelalte investiții se află în județele Harghita, Buzău, Suceava, Caraș-Severin, Vâlcea și Sibiu, și includ proiecte precum Răstolița, Surduc-Siriu, Pașcani, Cerna-Belareca și Cornetu-Avrig/Căineni.
Autoritățile anunță că acesta este doar începutul unei strategii pe termen lung de dezvoltare energetică durabilă.
Ministerul Energiei anunță două investiții hidroenergetice majore în județul Gorj
