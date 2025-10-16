Tinerii din Gorj îndemnați să urmeze o carieră militară. Cu ce sunt atrași!

Reprezentanții Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului militar județean Gorj „Constantin Brâncuși”, împreună cu militari ai Batalionului 24 Infanterie ,,Ecaterina Teodoroiu”, ai Batalionului 105 Comunicații si Tehnologia Informației „General Gheorghe Magheru” Târgu-Cărbunești, ai Unității Militare nr. 01541 Curtișoara, precum și cu elevi și studenți ai instituțiilor militare de învățământ, am fost prezenți în mijlocul elevilor Liceului Tehnologic Turceni în cadrul evenimentului Ziua Armatei României în Şcoli – ediția 2025.

Elevilor le-au fost prezentate aspecte legate de importanța Zilei Armatei României, oferta educațională a instituțiilor militare de învățământ, misiunile desfășurate de militari în țară și în teatrele de operații precum și o parte din tehnica și echipamentele militare și de comunicații din dotare.

Mulțumim tuturor participanților și organizatorilor pentru implicarea și contribuția adusă la reușita acestui eveniment deosebit!”, transmit oficialii în urma discuțiilor purtate.

