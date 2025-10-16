Conducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice de la ASE, Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși“

Ion Popa, profesor universitar la Academia de Studii Economice București, a primit, ieri, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși“ (UCB) din Târgu Jiu, ca o recunoaștere a meritelor sale academice excepționale.

„Noul membru al comunității noastre academice este conducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice în domeniul managementului și al științelor economice. Profesorul Ion Popa, o personalitate marcantă a mediului academic românesc, a contribuit semnificativ la dezvoltarea cercetării economice în România și la formarea unor generații de specialiști, atât în administrația publică, cât și în mediul privat“, au transmis reprezentanții UCB.