spot_img
14.2 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 16, 2025
Altele
    AcasăEducatieConducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice de la ASE,...
    Educatie

    Conducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice de la ASE, Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși“

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    70
    Ion Popa, profesor universitar la Academia de Studii Economice București, a primit, ieri,  titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși“ (UCB) din Târgu Jiu, ca o recunoaștere a meritelor sale academice excepționale.
    „Noul membru al comunității noastre academice este conducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice în domeniul managementului și al științelor economice. Profesorul Ion Popa, o personalitate marcantă a mediului academic românesc, a contribuit semnificativ la dezvoltarea cercetării economice în România și la formarea unor generații de specialiști, atât în administrația publică, cât și în mediul privat“, au transmis reprezentanții UCB.
    Articolul precedent
    Ministerul Energiei anunță două investiții hidroenergetice majore în județul Gorj
    Articolul următor
    Carnavalul Toamnei, organizat la un liceu din Târgu Jiu
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!