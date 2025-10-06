Invitație pentru doamnele din Gorj

Doamnele din județul Gorj sunt așteptate să participe la o Conferință medicală dedicată luptei împotriva cancerului mamar. Evenimentul va avea loc la un restaurant de pe Insulița Jiului, Sala „Magic”. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu oferă toate detaliile evenimentului.

„Dragi doamne,

Vă invităm cu drag la o Conferință medicală dedicată luptei împotriva cancerului mamar, un eveniment plin de informație, empatie și speranță .Vineri, 10 octombrie 2025, ora 17:00, în Târgu Jiu, Insulița Jiului, Sala „Magic”. Intrarea este gratuită.Vom avea alături medici specialiști, psihologi și doamne puternice care au învins boala — adevărate surse de inspirație și curaj. Veți afla informații prețioase despre prevenție, diagnostic timpuriu, tratament și sprijin emoțional. Este un prilej minunat să fim împreună, să învățăm, să ne susținem și să transmită mai departe mesajul: „Împreună, putem învinge!” Vă așteptăm cu inima deschisă! „.

