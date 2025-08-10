Competiții sportive, fotbal, șah și table, și o mare petrecere cu mii de participanți, de Zilele Comunei Bolboși

A fost bucurie mare în Bolboși, la acest sfârșit de săptămână după ce autoritatea locală a organizat Zilele Comunei pe parcursul a două zile. Astfel, vineri și sâmbătă,localnicii comunei, cu mic cu mare, au participat la manifestările organizate de Primăria Bolboși, atât pe timpul zilei cât și seara la momentele artistice, făcând hore interminabile, veselia fiind la cote înalte. Din program nu au lipsit competițiile sportive de șah și table dar și fotbal cu sportivi locali din cele șapte sate ale comunei. Primarul Gheorghe Știoclei, personal, a înmânat aseară cupa echipei câștigătoare care a jucat finala pe terenul sintetic din localitate. Cupa a ajuns la echipa de fotbal din satul Bălăcesti iar bucuria a fost imensă între sportivii care au pus patos la ultimul meci. Petrecerea s-a mutat apoi în fața scenei, unde câteva sute de participanți nu au putut sta pe margine intrând în hora mare. În fiecare seară a evenimentului în jur de doua mii de persoanei au venit să asculte muzică, sa joace, să consume ori pur și simplu să se distreze de Zilele Comunei Bolboși.

