spot_img
14.9 C
Târgu Jiu
sâmbătă, august 23, 2025
Altele
    AcasăActualitateModificare importantă în structura Complexului Energetic Oltenia
    Actualitate

    Modificare importantă în structura Complexului Energetic Oltenia

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    0
    tichete cadou ceo
    ceo

    Complexul Energetic Oltenia (CEO) va plăti 440.000 de lei pentru servicii de consultanță destinate procesului de separare a activităților de producere a energiei pe bază de cărbune de cele viitoare, pe bază de gaze, conform planului de restructurare convenit cu Uniunea Europeană, transmite economedia.ro.
    Separarea lignitului de gaze și/sau regenerabile trebuie finalizată până la sfârșitul anului 2026. Activitatea de producere a energiei pe bază de cărbune va funcționa sub denumirea „Filiala de lignit”, cu evidență contabilă distinctă, urmând să fie redusă treptat și închisă complet.
    Termenul actual pentru oprirea producției pe bază de cărbune este 2030, însă autoritățile române încearcă să obțină o extindere, motivând că perioada stabilită ar fi insuficientă pentru a înlocui capacitățile pe cărbune cu altele care pot asigura producția constantă, precum gazul sau energia nucleară.
    Planul de restructurare al companiei include și o majorare a capitalului social cu 180 de milioane de euro, proces aflat în derulare. Totodată, CEO are în desfășurare licitații pentru construcția a două termocentrale pe gaze, la Turceni și Ișalnița, cu o valoare cumulată de aproximativ 1,5 miliarde de euro și o capacitate totală estimată la 1.300 MW. La Ișalnița, compania colaborează cu Alro Slatina, iar la Turceni cu Tinmar.

    Articolul precedent
    Seară de film în aer liber, sâmbătă, în poiana Mănăstirii Polovragi
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    error: Content is protected !!