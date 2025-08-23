Modificare importantă în structura Complexului Energetic Oltenia

Complexul Energetic Oltenia (CEO) va plăti 440.000 de lei pentru servicii de consultanță destinate procesului de separare a activităților de producere a energiei pe bază de cărbune de cele viitoare, pe bază de gaze, conform planului de restructurare convenit cu Uniunea Europeană, transmite economedia.ro.

Separarea lignitului de gaze și/sau regenerabile trebuie finalizată până la sfârșitul anului 2026. Activitatea de producere a energiei pe bază de cărbune va funcționa sub denumirea „Filiala de lignit”, cu evidență contabilă distinctă, urmând să fie redusă treptat și închisă complet.

Termenul actual pentru oprirea producției pe bază de cărbune este 2030, însă autoritățile române încearcă să obțină o extindere, motivând că perioada stabilită ar fi insuficientă pentru a înlocui capacitățile pe cărbune cu altele care pot asigura producția constantă, precum gazul sau energia nucleară.

Planul de restructurare al companiei include și o majorare a capitalului social cu 180 de milioane de euro, proces aflat în derulare. Totodată, CEO are în desfășurare licitații pentru construcția a două termocentrale pe gaze, la Turceni și Ișalnița, cu o valoare cumulată de aproximativ 1,5 miliarde de euro și o capacitate totală estimată la 1.300 MW. La Ișalnița, compania colaborează cu Alro Slatina, iar la Turceni cu Tinmar.

