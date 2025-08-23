Seară de film în aer liber, sâmbătă, în poiana Mănăstirii Polovragi

Publicul din Polovragi și nu numai este invitat sâmbătă la o seară de film sub cerul liber, într-un cadru de poveste, unde muntele și stelele vor fi decorul perfect. Organizatori ai evenimentului sunt: Buniclub Polovragi, Asociația pentru Dezvoltare Locală și Parteneriat Comunitar Polovragi, Primăria și Consiliul Local Polovragi, Ansamblul Folcloric „Cheile Oltețului”.

„Noi aducem filmul și gustarea delicioasă, iar voi aduceți-vă păturile pufoase – căci seara e răcoroasă, dar promitem să fie una plină de emoție și voie bună. Haideți să trăim împreună o experiență unică, unde prietenii, familia și comunitatea se unesc în lumina ecranului și sub strălucirea stelelor! Intrarea este liberă!”, conform autorităților.

