Publicul din Polovragi și nu numai este invitat sâmbătă la o seară de film sub cerul liber, într-un cadru de poveste, unde muntele și stelele vor fi decorul perfect. Organizatori ai evenimentului sunt: Buniclub Polovragi, Asociația pentru Dezvoltare Locală și Parteneriat Comunitar Polovragi, Primăria și Consiliul Local Polovragi, Ansamblul Folcloric „Cheile Oltețului”.
„Noi aducem filmul și gustarea delicioasă, iar voi aduceți-vă păturile pufoase – căci seara e răcoroasă, dar promitem să fie una plină de emoție și voie bună. Haideți să trăim împreună o experiență unică, unde prietenii, familia și comunitatea se unesc în lumina ecranului și sub strălucirea stelelor! Intrarea este liberă!”, conform autorităților.
Seară de film în aer liber, sâmbătă, în poiana Mănăstirii Polovragi
