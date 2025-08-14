Muzeu al satului românesc, într-o clădire din curtea Școlii gimnaziale din Telești

spot_img
    Autoritățile locale ale comunei Telești vrea să amenajeze un muzeu al satului românesc într-o clădire a Școlii Gimnaziale din localitate, care nu mai este folosită.

    Primarul comunei Telești, Romulus Bâldea, a spus că muzeul va fi înființat anul viitor: „Pentru anul viitor ne dorim ca să amenajăm una dintre clădirile din curtea școlii în muzeu al satului românesc. Școala a donat în decursul timpului foarte multe lucruri tradiționale și valoroase care trebuie puse în valoare. La solicitarea conducerii școlii vom acorda tot sprijinul pentru modernizarea spațiului pentru amenajarea unui muzeu al satului“.

    Școala gimnazială va beneficia de o bază de sport modernă

    Elevii Școlii gimnaziale din Telești vor beneficia de o bază sportivă modernă.

    „Școala va avea o bază sportivă modernă. Sperăm că lucrările vor fi finalizate în acest an sau în prima parte a anului viitor. Baza sportivă se adaugă sălii de sport pe care elevii o au la dispoziție, astfel încât copiii vor avea toate condițiile pentru desfășurarea orelor de educație fizică și pentru practicarea diferitelor activități sportive. Sala de sport a fost construită în anii ’70, dar a fost reabilitată.
    Baza sportivă reprezintă un teren multifuncțional în aer liber“, a spus primarul Romulus Bâldea.

