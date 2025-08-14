Se pun în vânzare abonamente pentru meciurile echipei de handbal CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu va începe să pună în vânzare de luni, 18 august, abonamente pentru meciurile echipe de handbal feminin din Liga Florilor.

„De luni, 18 august, Clubul Sportiv Municipal din Târgu Jiu dă startul vânzării abonamentelor pentru sezonul competițional 2025 – 2026 la handbal feminin, abonamente valabile pentru Liga Florilor și Cupa României.

Prețul unui abonament este de 150 de lei (acces general) și 100 RON(pentru pensionari).

Posesorii de abonamente din sezonul competițional 2024-2025, care doresc să își păstreze aceleași locuri, au prioritate și pot face acest lucru în primele 5 zile de la începerea campaniei de vânzare a abonamentelor, respectiv în perioada 18-22 august“, au transmis reprezentanții CSM Târgu Jiu.