Navetiștii CEO din Craiova mai înghit 100.000 de euro cu serviciile de transport

Complexul Energetic Oltenia (CEO) va aloca aproximativ 100.000 de euro pentru asigurarea transportului navetiștilor pe traseele dintre Craiova și Târgu Jiu. Potrivit datelor disponibile, serviciile vor fi contractate pentru o perioadă de 14 luni, cu scopul de a facilita deplasarea angajaților între domiciliu și locul de muncă.

În același timp, conducerea companiei va beneficia de transport dedicat pe rutele Târgu Jiu – Motru și Târgu Jiu – Craiova. Măsura vizează exclusiv șefii care fac naveta la sediul central din Târgu Jiu.

Reprezentanții CEO susțin că achiziția serviciului de transport este necesară pentru respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă, care prevede obligația angajatorului de a asigura condiții de siguranță pentru deplasarea salariaților.

Contractul va acoperi atât nevoile personalului care efectuează zilnic naveta, cât și transportul managementului companiei.

Apreciază: Apreciază Încarc...