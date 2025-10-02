A fost restricționată circulația pe Transalpina din cauza ninsorii

Conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova a luat decizia de a închide circulația dintre Rânca și Obârșia Lotrului pe Transalpina din cauza ninsorii. „Circulație restricționată pe DN 67C, Transalpina.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cod portocaliu de ninsori și viscol, a fost luată decizia închiderii sectorului de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic“, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.