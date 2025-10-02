A fost restricționată circulația pe Transalpina din cauza ninsorii

AcasăActualitateA fost restricționată circulația pe Transalpina din cauza ninsorii
Conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova a luat decizia de a închide circulația dintre Rânca și Obârșia Lotrului pe Transalpina din cauza ninsorii.
„Circulație restricționată pe DN 67C, Transalpina.
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cod portocaliu de ninsori și viscol, a fost luată decizia închiderii sectorului de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.
Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic“, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.
