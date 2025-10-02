spot_img
6.3 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 2, 2025
Altele
    AcasăActualitateUn fost lider sindical din CEO, actualmente pensionar, a decis să revină...
    Actualitate

    Un fost lider sindical din CEO, actualmente pensionar, a decis să revină din nou în stradă la proteste

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    96
    Complexul Energetic Oltenia
    Complexul Energetic Oltenia

    Unul dintre cei mai cunoscuți și mai vocali lideri de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO), între timp ieșit la pensie, a luat decizia de a nu mai rămâne pasiv în fața problemelor actuale ale companiei și ale angajaților săi, anunțând public că va reveni în stradă și se va alătura mișcărilor de protest. După o perioadă de mai multe luni în care s-a aflat în afara vieții sindicale și nu a mai avut o implicare directă în activitatea fostului său loc de muncă, Manu Tomescu – care a lucrat peste trei decenii la Termocentrala de la Rovinari și a devenit de-a lungul timpului o voce respectată în rândul minerilor și energeticienilor – a declarat că simte din nou nevoia de a se implica activ. Motivația principală a fost determinată de contextul dificil în care se află mișcarea sindicală din Complexul Energetic Oltenia și de pierderile suferite de salariați în ceea ce privește drepturile și beneficiile lor.
    Fostul lider de sindicat a atras atenția asupra faptului că, în cursul acestui an, angajații au fost privați de o serie de drepturi considerate esențiale pentru echilibrul social și financiar al acestora, cum ar fi economiile realizate la fondul de salarii și acordarea voucherelor de vacanță. Din perspectiva lui, aceste pierderi nu reprezintă simple ajustări administrative, ci lovituri directe asupra veniturilor și stabilității lucrătorilor, în condițiile în care mulți dintre ei depind în mare măsură de aceste beneficii.
    În opinia lui Manu Tomescu, situația ar fi putut fi evitată printr-o presiune sindicală mai puternică, aplicată în mod constant asupra conducerii companiei și asupra autorităților responsabile. El consideră că sindicatele ar fi trebuit să adopte o strategie mai fermă și mai consecventă, astfel încât problemele angajaților să nu fie amânate sau ignorate, iar soluțiile să fie obținute într-un timp rezonabil.
    Un alt punct sensibil semnalat de acesta este legat de regimul contractelor de muncă. Potrivit declarațiilor sale, în prezent nu ar mai trebui să existe în cadrul Complexului Energetic Oltenia contracte de muncă pe perioadă determinată, ci toți salariații ar trebui să fie angajați cu contracte pe perioadă nedeterminată, ceea ce ar garanta stabilitate profesională și ar reduce incertitudinea cu privire la viitorul locurilor de muncă. Această solicitare vine în contextul în care mulți dintre angajații mai tineri se confruntă cu temeri legate de posibilitatea pierderii altor drepturi sau, în cel mai rău caz, a locului de muncă în sine.
    Manu Tomescu a subliniat că tocmai această nesiguranță îi determină pe mulți salariați să fie nemulțumiți și să caute sprijin în acțiuni de protest. El a declarat că, personal, este pregătit să participe din nou la orice formă de manifestare publică, în măsura în care vor exista inițiative de acest fel, considerând că doar prin unitate și prin exprimarea fermă a revendicărilor se poate obține respectarea drepturilor câștigate și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
    Astfel, revenirea lui Manu Tomescu în prim-planul mișcării sindicale este văzută ca un semnal important pentru salariații Complexului Energetic Oltenia. Chiar dacă se află la pensie, experiența sa acumulată de-a lungul a peste 30 de ani de activitate, implicarea constantă în apărarea drepturilor angajaților și determinarea de a rămâne alături de foștii săi colegi îl transformă într-o voce care continuă să aibă impact. Într-un context marcat de tensiuni și incertitudini legate de viitorul companiei, implicarea sa poate constitui un factor de mobilizare și de consolidare a mișcării sindicale.

    Articolul precedent
    Navetiștii CEO din Craiova mai înghit 100.000 de euro cu serviciile de transport
    Articolul următor
    Târgu Jiu: Accidentul care a șocat opinia publică
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!