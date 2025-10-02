Un fost lider sindical din CEO, actualmente pensionar, a decis să revină din nou în stradă la proteste

Unul dintre cei mai cunoscuți și mai vocali lideri de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO), între timp ieșit la pensie, a luat decizia de a nu mai rămâne pasiv în fața problemelor actuale ale companiei și ale angajaților săi, anunțând public că va reveni în stradă și se va alătura mișcărilor de protest. După o perioadă de mai multe luni în care s-a aflat în afara vieții sindicale și nu a mai avut o implicare directă în activitatea fostului său loc de muncă, Manu Tomescu – care a lucrat peste trei decenii la Termocentrala de la Rovinari și a devenit de-a lungul timpului o voce respectată în rândul minerilor și energeticienilor – a declarat că simte din nou nevoia de a se implica activ. Motivația principală a fost determinată de contextul dificil în care se află mișcarea sindicală din Complexul Energetic Oltenia și de pierderile suferite de salariați în ceea ce privește drepturile și beneficiile lor.

Fostul lider de sindicat a atras atenția asupra faptului că, în cursul acestui an, angajații au fost privați de o serie de drepturi considerate esențiale pentru echilibrul social și financiar al acestora, cum ar fi economiile realizate la fondul de salarii și acordarea voucherelor de vacanță. Din perspectiva lui, aceste pierderi nu reprezintă simple ajustări administrative, ci lovituri directe asupra veniturilor și stabilității lucrătorilor, în condițiile în care mulți dintre ei depind în mare măsură de aceste beneficii.

În opinia lui Manu Tomescu, situația ar fi putut fi evitată printr-o presiune sindicală mai puternică, aplicată în mod constant asupra conducerii companiei și asupra autorităților responsabile. El consideră că sindicatele ar fi trebuit să adopte o strategie mai fermă și mai consecventă, astfel încât problemele angajaților să nu fie amânate sau ignorate, iar soluțiile să fie obținute într-un timp rezonabil.

Un alt punct sensibil semnalat de acesta este legat de regimul contractelor de muncă. Potrivit declarațiilor sale, în prezent nu ar mai trebui să existe în cadrul Complexului Energetic Oltenia contracte de muncă pe perioadă determinată, ci toți salariații ar trebui să fie angajați cu contracte pe perioadă nedeterminată, ceea ce ar garanta stabilitate profesională și ar reduce incertitudinea cu privire la viitorul locurilor de muncă. Această solicitare vine în contextul în care mulți dintre angajații mai tineri se confruntă cu temeri legate de posibilitatea pierderii altor drepturi sau, în cel mai rău caz, a locului de muncă în sine.

Manu Tomescu a subliniat că tocmai această nesiguranță îi determină pe mulți salariați să fie nemulțumiți și să caute sprijin în acțiuni de protest. El a declarat că, personal, este pregătit să participe din nou la orice formă de manifestare publică, în măsura în care vor exista inițiative de acest fel, considerând că doar prin unitate și prin exprimarea fermă a revendicărilor se poate obține respectarea drepturilor câștigate și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Astfel, revenirea lui Manu Tomescu în prim-planul mișcării sindicale este văzută ca un semnal important pentru salariații Complexului Energetic Oltenia. Chiar dacă se află la pensie, experiența sa acumulată de-a lungul a peste 30 de ani de activitate, implicarea constantă în apărarea drepturilor angajaților și determinarea de a rămâne alături de foștii săi colegi îl transformă într-o voce care continuă să aibă impact. Într-un context marcat de tensiuni și incertitudini legate de viitorul companiei, implicarea sa poate constitui un factor de mobilizare și de consolidare a mișcării sindicale.

