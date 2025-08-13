Totul despre tainele Universului într-un spectacol cosmic la mallul din Târgu Jiu!

Pe 15 august, pasionații de astronomie și fanii science-fiction sunt invitați să participe la un eveniment unic în parcarea supraterană, zona H&M, unde Cătălin Beldea și Profesorul Trăsnit vor prezenta un spectacol interactiv despre realitatea și misterele Universului.

Evenimentul include observații prin telescoape profesionale, jocuri interactive și activități care îi provoacă pe participanți să descopere ce este real și ce ține doar de imaginație în astronomie. Cei care pun cele mai bune întrebări vor fi recompensați cu premii surpriză.

Accesul este gratuit, iar programul complet și detaliile pot fi consultate pe pagina oficială a evenimentului (#linkinbio).

Spectacolul oferă o oportunitate unică de a explora Universul și de a învăța prin experiențe directe, făcând știința accesibilă și distractivă pentru toate vârstele.

