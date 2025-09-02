“Barys” a terminat sezonul trecut al KHL pe fundul diviziei Cernîșev, acumulând 35 de puncte în 68 de meciuri cu o diferență de goluri de 99:227. Echipa a fost inferioară nu doar elitei, ci și vecinilor săi din Est în ceea ce privește indicatorii expected goals și Corsi-For. Media lor xG per joc (1,67) a fost cea mai slabă din ligă. Cel mai bun marcator a fost Anton Burdasov, însă chiar și cele 17 puncte ale sale nu au salvat echipa, iar atacantul a ratat finalul sezonului din cauza unei accidentări la mână. Credem că toți cei care urmăresc pur și simplu bătăliile de pe gheață și fac ставки на хоккей , vor fi interesați să afle despre cauzele eșecului echipei și perspectivele sale de viitor. De fapt, acest material este dedicat acestor întrebări.

Factori care alimentează criza FC

Trebuie să recunoaștem: echipa de hochei care a fost cândva nava amiral a Kazahstanului se destramă în mod evident. Din sistemul de altădată au rămas doar numele și nostalgia. Școala Ust-Kamenogorsk, care a furnizat jucători calibrați timp de decenii, s-a degradat efectiv, cluburile-fermă din VHL cu un nivel adecvat de mediu competitiv au fost desființate, iar campionatul intern seamănă mai mult cu un turneu de weekend decât cu o forjă de talente. Să adăugăm la aceasta populismul conducerii cu anularea pașapoartelor kazahe pentru jucătorii naturalizați, și obținem un hochei în care problemele nu sunt rezolvate, ci amânate până la următorul colaps.

Dacă “Barys” va continua să fie înscris în KHL doar nominal, pariurile pe hochei la casele de pariuri pe această echipă vor rămâne apanajul fataliștilor. Din fericire, există speranța că nu totul este pierdut.

Fețe noi la mantinelă

Conducerea clubului a recunoscut eșecul și și-a schimbat cursul. La începutul lunii august, echipa a fost preluată de Mihail Kraveț, cunoscut pentru capacitatea sa de a dezvolta tinerii în VHL. În același timp, directorul HC Saken Musaibekov a declarat că bugetul pentru achiziționarea jucătorilor străini a fost redus la minimum, direcționând fondurile către piața internă. Accentul se pune pe elevii propriului sistem, plus patru-cinci ruși necostisitori, dar experimentați.

Noul antrenor a introdus deja sesiuni matinale de dezvoltare a abilităților și a restructurat echipele speciale pentru superioritate numerică, trimițându-i pe Labate și Asetov să joace la intrare pentru șut, nu la “bumper”-ul clasic. Dacă reconstrucția va prinde rădăcini, echipele speciale pot crește eficiența power play-ului echipei de la jalnicii 13% la cel puțin 18%.

Forechecking-ul tineretului

Noul roster se construiește în jurul a treizeci de juniori ai Academiei “Barys”. Co-liderii promițători ai taberei par a fi:

centrul atacant Samat Daniyar (55% la angajamente și viteză de până la 37 km/h);

atacantul universal Arystan Amyrkanov;

Adil Beisembayev, aflat sub contract de probă.

Presingul lor agresiv și înalt pentru interceptarea pucului deja dă roade. În meciurile de verificare, indicatorul ieșirilor sugrumate ale adversarului a crescut la 43% față de 28% din anul trecut. Totuși, se menține…