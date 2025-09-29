Noul dispensar medical din Câlnic, finalizat și pregătit pentru deschidere

Lucrările la dispensarul medical cu centru de permanență din comuna Câlnic au fost încheiate și recepționate, iar unitatea urmează să fie dată în folosință în perioada următoare.

Proiectul, început în 2019 și finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – etapa a II-a (PNDL II), a avut o valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Noul sediu a fost construit de la zero, dotat cu aparatură modernă și recepționat oficial pe 4 septembrie.

Pe lângă spațiile destinate medicului de familie și centrului de permanență, care a funcționat în ultimii 12 ani într-o clădire veche, noul dispensar va găzdui și un cabinet stomatologic și unul de ecografie. Acestea vor funcționa prin colaborări cu specialiști care vor veni în funcție de solicitări, de două-trei ori pe săptămână.

„Centrul de permanență va funcționa aici, cu patru medici și patru asistenți medicali, în regim non-stop. Este o unitate cu adresabilitate mare, deservind nu doar comuna Câlnic, ci și localitățile învecinate. Practic, majoritatea locuitorilor vin la medicul de familie din acest centru. Vom avea colaborare cu un medic stomatolog și cu un radiolog pentru cele două cabinete noi”, a declarat primarul Dumitru Vulpe.

Prin designul modern, dotările de ultimă generație și echipa medicală pregătită, noul dispensar din Câlnic promite să ridice nivelul serviciilor medicale din mediul rural și să ofere condiții similare celor din centrele urbane.

Deschiderea oficială este așteptată cu interes de comunitatea locală și va marca un pas important în accesul la servicii medicale de calitate pentru mii de pacienți din zonă.