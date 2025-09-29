spot_img
    Gimnasta gorjeană Denisa Golgotă, aur la sol la Cupa Mondială de la Szombathely

    Gimnasta Denisa Golgotă, originară din comuna Alimpești, județul Gorj, a cucerit medalia de aur în finala la sol a Cupei Mondiale de la Szombathely (Ungaria). Sportiva a obținut nota 12.750, suficientă pentru a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. În calificări, Denisa reușise un punctaj și mai bun, 13.400.

    Pe locul doi s-a clasat Julia Soares (12.550), iar bronzul a revenit compatrioatei sale, Julia Coutinho (12.250), ambele din Brazilia.

    Succesul gimnastei a fost sărbătorit și de comunitatea natală. Primarul comunei Alimpești, Daniel Floarea, i-a transmis un mesaj emoționant de felicitare:
    „Draga noastră Denisa, performanța ta ne face mândri și aduce bucurie întregii comunități. Prin muncă și perseverență ai demonstrat că visurile pot deveni realitate. Ești un model pentru tinerii din comuna noastră și o sursă de inspirație pentru toți“.

