spot_img
28.7 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 16, 2025
Altele
    AcasăActualitateO familie cu doi copii din Târgu Jiu a rămas pe drumuri...
    ActualitateHeadlines

    O familie cu doi copii din Târgu Jiu a rămas pe drumuri după ce casa le-a fost distrusă de flăcări

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    122

    O familie din Târgu Jiu trece prin momente dramatice după ce locuința lor a fost mistuită de un incendiu violent. Cei doi copii și părinții lor au rămas fără acoperiș deasupra capului, fără haine și fără bunurile strânse de-a lungul anilor.

    Viața lor s-a schimbat radical peste noapte, iar acum singura lor speranță este sprijinul comunității. Pentru a-i ajuta să își reconstruiască locuința și să își regăsească liniștea, a fost lansată o campanie de solidaritate. Organizatorii fac apel la cei care pot contribui prin donații financiare, materiale de construcții sau pur și simplu prin răspândirea mesajului.

    „Împreună putem transforma durerea acestei familii într-o șansă la viață și într-un cămin reconstruit din solidaritate și bunătate”, transmit inițiatorii campaniei.

    Cei care doresc să ajute pot suna la 0760 899 051 – Boiceag Mihai Alexandru, sau pot face donații în contul bancar:
    IBAN: RO34BTRLRONCRT0CE4327601 – Boiceag Miruna Victoria.

    Donațiile materiale pot fi trimise la adresa: Strada Agriculturii, bl. 6, sc. 1, ap. 14, Târgu Jiu.

    Articolul precedent
    Proiecte de robotică și IT, de la cluburile de coding din bibliotecile din Gorj, Olt și Vâlcea, la un târg regional pentru inovație
    Articolul următor
    Societate de dezmembrări auto din Bălești, amendată cu 60.000 de lei de comisarii de mediu
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!