O familie cu doi copii din Târgu Jiu a rămas pe drumuri după ce casa le-a fost distrusă de flăcări

O familie din Târgu Jiu trece prin momente dramatice după ce locuința lor a fost mistuită de un incendiu violent. Cei doi copii și părinții lor au rămas fără acoperiș deasupra capului, fără haine și fără bunurile strânse de-a lungul anilor.

Viața lor s-a schimbat radical peste noapte, iar acum singura lor speranță este sprijinul comunității. Pentru a-i ajuta să își reconstruiască locuința și să își regăsească liniștea, a fost lansată o campanie de solidaritate. Organizatorii fac apel la cei care pot contribui prin donații financiare, materiale de construcții sau pur și simplu prin răspândirea mesajului.

„Împreună putem transforma durerea acestei familii într-o șansă la viață și într-un cămin reconstruit din solidaritate și bunătate”, transmit inițiatorii campaniei.

Cei care doresc să ajute pot suna la 0760 899 051 – Boiceag Mihai Alexandru, sau pot face donații în contul bancar:

IBAN: RO34BTRLRONCRT0CE4327601 – Boiceag Miruna Victoria.

Donațiile materiale pot fi trimise la adresa: Strada Agriculturii, bl. 6, sc. 1, ap. 14, Târgu Jiu.