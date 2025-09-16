Societate de dezmembrări auto din Bălești, amendată cu 60.000 de lei de comisarii de mediu

O firmă de dezmembrări auto din comuna Bălești, județul Gorj, a fost amendată de comisarii Gărzii de Mediu cu 60.000 de lei.

„O noua acțiune, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Politie Gorj, a condus la identificarea pe raza localității Bălești a unei societăți care desfășoară ilegal activități de dezmembrări auto .Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au sancționat societatea în cauză cu amendă în valoare de 60.000 lei, iar reprezentanții IPJ Gorj au întocmit un dosar penal pentru gestionarea necorespunzătoare a unor substanțe chimice periculoase“, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.