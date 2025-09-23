spot_img
    Mobilizare generală pentru salvarea a 100 de câini din Adăpostul public Târgu Jiu

    La Târgu Jiu s-a declanșat în ultimele zile o mobilizare generală pentru salvarea a 100 de câini din Adăpostul public, animale care riscă să fie eutanasiate după ce au depășit termenul legal de cazare prevăzut de legislație.

    Informația a fost transmisă oficial de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” către organizațiile de protecție a animalelor K9 Friends și Pro Animals, cu solicitarea de a sprijini demersurile de adopție sau transfer al câinilor în alte adăposturi. Documentul subliniază că numărul mare de animale aflate de mult timp în adăpost face imposibilă continuarea întreținerii lor în condițiile actuale.
    Directorul executiv al adăpostului, Oprean Nicolaie Visalon, a transmis într-un document oficial:

    „Vă atașăm tabelul cu 100 de exemplare canine care se află de foarte mult timp în adăpostul nostru. Dacă aceste animale nu sunt adoptate în cel mai scurt timp, ne vedem nevoiți să respectăm legea. Personalul nostru vă stă la dispoziție pentru alte informații.”
    Anunțul a generat reacții rapide din partea organizațiilor de protecție a animalelor și a comunității locale. Pe rețelele de socializare au început campanii de sensibilizare, mesaje de susținere și apeluri pentru adopții. Voluntari și asociații din alte județe și-au exprimat disponibilitatea de a prelua o parte dintre câini, însă situația rămâne critică din cauza timpului limitat și a numărului mare de animale aflate în risc.

    Cazul readuce în atenție problematica mai largă a suprapopulării adăposturilor publice din România, unde numărul animalelor fără stăpân crește constant, în timp ce rata de adopție rămâne scăzută. De asemenea, legislația prevede un termen limită pentru cazarea câinilor, după care autoritățile pot aplica procedura eutanasierii dacă animalele nu sunt revendicate sau adoptate.

    Specialiștii în protecția animalelor subliniază că soluțiile pe termen lung ar trebui să includă programe mai extinse de sterilizare, campanii de informare privind adopțiile și responsabilizarea cetățenilor în privința abandonului. Totodată, colaborarea dintre autorități și organizațiile neguvernamentale este considerată esențială pentru prevenirea unor astfel de situații critice.

    Atât asociațiile implicate, cât și voluntarii atrag atenția că salvarea celor 100 de câini depinde de solidaritatea comunității și de rapiditatea cu care aceștia pot fi adoptați. Orice întârziere ar putea duce la aplicarea măsurilor legale, ceea ce ar însemna pierderea unor vieți.

