O mămică povestește ce experiență a avut, timp de două zile, de internarea cu copilul, la Pediatrie

O mămică a povestit pe Facebook că a fost internată timp de două zile in Secția de Pediatrie a SJU Târgu Jiu iar experiența nu a fost una prea fericită. „Experiență recentă la Secția de Pediatrie! Peste weekend am fost nevoită să mă internez cu copilul la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Tg – Jiu. Nu a fost deloc ușor, iar ceea ce ar trebui să fie un mediu sigur și profesionist pentru copiii bolnavi și părinții lor s-a transformat într-o sursă de frustrare și neliniște. De la început, internarea a presupus completarea și semnarea unui număr mare de hârtii–fără explicații clare sau suficiente. Totul în grabă, fără să ai ocazia să înțelegi pe deplin ce semnezi. E mai prioritar să ai un protocol în care să întrebi părinții ce studii au și câte camere au în casă decât să prioritizezi starea în care se află copilul. În timpul internării, am întâlnit medici care, din păcate, au dat dovadă de lipsă de empatie, atitudine arogantă și recomandări contradictorii majore privind regimul alimentar al copilului. E greu să ai încredere într-un act medical când primești indicații diferite de la o zi la alta. E greu să comunici cu medicii când țipă, dau din mâini și nu le convine când îndrăznești să îi deranjezi cu o întrebare. E greu să folosești și liftul pentru că riști să te certe și doamna care lucrează în lift, da da în 2025 avem liftieră, bineînțeles că nu e permis oricui să urce cu liftul, bunica la 60 la ani cu astm a urcat 5 etaje pe scări… Doamnele asistente extrem de drăguțe, concentrate pe cum să prindă o venă și extrem de temătoare să nu cumva să deranjeze doctorii.Mamicile internate? Nu le asculta nimeni, au teamă ca dacă reacționează cumva vor fi ținute minte și mai au nevoie să vină la spital”, a transmis părintele in cauză.

Căldură în saloane, hrana sub așteptări

Femeia continuăm seria criticilor astfel: „De asemenea, vă puteți imagina ce cald este la etajul 5 într-un salon? Foarte cald!sunt aparate de aer condiționat montate „DE FORMĂ” pe perete dar nu sunt încă date în folosință, de ce? Încă nu se știe exact, fiecare are o altă teorie. Alimentația din spital, sub orice așteptare, după cum se poate observa și în poze. Apă? Trebuie să te asiguri că ai suficientă, nu există dozatoare cu apă! În schimb pe foaia de decont avem niște sume semnificative, care NU JUSTIFICĂ mâncarea din imagini și două zile de injecții cu hemisucinat la 8 ore, 10 ml de aerius o dată pe zi și o perfuzie cu glucoză, (calciu am cumpărat noi)”.

Pentru cele două zile de spitalizare cheltuiala trecută în decont a fost de 1516 lei Alte cheltuieli( hrană, medicație, consumabile, analize) : 366.64 RON. Totalul este de 1882.64 plus 24 de lei pentru părintele aparținător.

„Scriu aceste rânduri dintr-o reală îngrijorare: oare cum putem îmbunătăți un sistem care ar trebui să aibă grijă de noi? Pentru că, dincolo de cifre, formulare și proceduri, este vorba despre copii bolnavi și părinți speriați”, a conchis femeia.

Cum răspunde Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu acuzațiilor părintelui:

Referitor la postarea mamei care a avut copilul internat la Secția Pediatrie:

-pacientul S.R.C, în vârstă de 17 ani, a fost internat în regim de urgență în cursul zilei de 19.07.2025, cu un diagnostic care necesita, în afara tratamentului prescris de medic și un regim alimentar desodat (regim special); considerăm tendențioasă afirmația „alimentația din spital, sub orice așteptare” și menționăm faptul că pacientului i-a fost recomandat de către medicul curant regimul alimentar de care a beneficiat în timpul internării;

-a existat o disfuncționalitate în aprovizionarea cu produsul gluconat de calciu, dar a fost remediată;

-semnarea documentelor de internare este obligatorie, este vorba despre utilizarea datelor personale ale pacientului și obținerea acordurilor necesare; considerăm că afirmația „e mai prioritar să ai un protocol (…) decât să prioritizezi starea în care se află copilul” este tendențioasă, deoarece pacientul fusese consultat și i se întocmeau documentele de internare;

-în ceea ce privește lipsa aerului condiționat, menționăm că Secția Pediatrie se află în proces de reabilitare termică, are activitatea restrânsă și constructorul care a efectuat lucrările a întârziat cu repunerea în funcțiune a aparatelor de aer condiționat; începând cu luna septembrie, secțiile din locația din strada Progresului vor avea un sistem de ventilație HVCA cu ventiloconvectoare; pentru repunerea în funcțiune a vechilor aparate de aer condiționat până la finalizarea lucrărilor de reabilitare energetică a clădirii unității medicale din str. Progresului, s-a luat legătura cu persoanele responsabile din partea constructorului și problema va fi remediată;

-în ceea ce privește apa îmbuteliată sau existența unor dozatoare cu apă în secțiile unității medicale menționăm că pacienții și angajații unității consumă apă de la robinet-rețeaua publică, aceasta fiind potabilă și consumată de zeci de mii de cetățeni din municipiul Târgu-Jiu;

-în ceea ce privește tariful pentru ziua de spitalizare acesta este stabilit prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate; pacientul nu a achitat nicio sumă de bani către unitatea medicală, iar aparținătoarea (mama pacientului) a achitat contravaloarea taxei de însoțitor, conform legislației în vigoare și cu normelor contractului cadru cu încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Această taxă se referă doar la serviciile de cazare. La Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu taxa de însoțitor (taxă de cazare) este de 12 lei pe zi pentru adulții care se internează alături de copii sau pacienții adulți care au nevoie de însoțitor și care nu dețin certificat de handicap. Potrivit legislației, spitalul suportă suma pentru serviciile hoteliere standard pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani și pentru cei ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și pentru însoțitorii care nu au venituri sau au venituri sub nivelul salariului minim pe economie.