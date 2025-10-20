spot_img
12.5 C
Târgu Jiu
luni, octombrie 20, 2025
Altele
    AcasăHeadlinesBREAKING NEWS | Fostul director general al CNCIR, Ioana Timofte, trimisă în...
    HeadlinesNational

    BREAKING NEWS | Fostul director general al CNCIR, Ioana Timofte, trimisă în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    29
    Fostul director general al CNCIR, Ioana Timofte, trimisă în judecată de DNA
    Sursa foto: DNA

    Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR SA), Ioana Timofte, pentru luare de mită în formă continuată (10 acte materiale), se arată într-un comunicat de presă.

    Alături de aceasta, alți șase angajați ai CNCIR SA și persoane din cercul relațional al inculpatei au fost trimiși în judecată pentru instigare sau complicitate la luare de mită.

    Potrivit procurorilor, în perioada 2021–2023, Ioana Timofte, în calitate de director general, ar fi încheiat contracte de formare profesională în mod nelegal, în schimbul promisiunii și primirii unor foloase necuvenite. Sumele ar fi fost primite sub formă de bani și sejururi de lux în Grecia, Spania, Italia și Turcia, în valoare totală de peste 586.000 lei și 39.000 de euro.

    DNA susține că inculpata ar fi creat aparența de legalitate prin organizarea de cursuri fictive de formare profesională în străinătate pentru angajații CNCIR, costurile fiind suportate de firmele care au beneficiat ulterior de contracte cu compania.

    Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și sume de bani aparținând inculpaților.

    Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte.

    DNA reamintește că trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție, potrivit Codului de procedură penală.

    Articolul precedent
    O nouă ediție a Festivalului Internațional de Umor și Caricaturi ” Ion Cănăvoiu”
    Articolul următor
    Radu Miruță blochează 220 de milioane de dolari pentru muniția Abrams: România pierde unicul centru european de excelență
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!