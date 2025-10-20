BREAKING NEWS | Fostul director general al CNCIR, Ioana Timofte, trimisă în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR SA), Ioana Timofte, pentru luare de mită în formă continuată (10 acte materiale), se arată într-un comunicat de presă.

Alături de aceasta, alți șase angajați ai CNCIR SA și persoane din cercul relațional al inculpatei au fost trimiși în judecată pentru instigare sau complicitate la luare de mită.

Potrivit procurorilor, în perioada 2021–2023, Ioana Timofte, în calitate de director general, ar fi încheiat contracte de formare profesională în mod nelegal, în schimbul promisiunii și primirii unor foloase necuvenite. Sumele ar fi fost primite sub formă de bani și sejururi de lux în Grecia, Spania, Italia și Turcia, în valoare totală de peste 586.000 lei și 39.000 de euro.

DNA susține că inculpata ar fi creat aparența de legalitate prin organizarea de cursuri fictive de formare profesională în străinătate pentru angajații CNCIR, costurile fiind suportate de firmele care au beneficiat ulterior de contracte cu compania.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și sume de bani aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte.

DNA reamintește că trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție, potrivit Codului de procedură penală.