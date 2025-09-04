Oficiul Județean de Poștă Gorj sprijină consumatorii vulnerabili, în accesarea tichetelor de energie

Poșta Română se implică activ în campania guvernamentală de colectare a cererilor pentru tichetele de energie, oferind sprijin persoanelor și familiilor cu venituri reduse din județul Gorj.

Persoanele singure cu un venit net lunar mai mic sau egal cu 1.940 lei, precum și familiile cu venit net lunar mai mic sau egal cu 1.784 lei/membru, pot depune cererile în orice subunitate poștală din județ, începând cu data de 28 august 2025.

Plata facturilor de energie cu ajutorul tichetelor se poate realiza exclusiv la oficiile poștale sau prin intermediul agenților poștali, pe baza facturii și a anexelor aferente. Este important de menționat că tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. Pentru orice nelămuriri, locuitorii județului Gorj sunt încurajați să contacteze oficiile poștale.

„Poșta Română rămâne soluția statului în vremuri grele, fiind mereu aproape de oameni, oferindu-le soluții simple și sigure”, a declarat Valentin Ștefan, Director General al Poștei Române.

Apreciază: Apreciază Încarc...