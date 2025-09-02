spot_img
    O termocentrală a CEO este evaluată în vederea vânzării

    By Mihai Popescu
    Complexul Energetic Oltenia(CEO) a alocat suma necesară pentru evaluarea activului Sucursala Electrocentrale Chișcani. Un expert va stabili valoarea tuturor activelor, respectiv a grupurilor pe gaze naturale de la Brăila și a terenului. Firma de consultanță va trebui să înceapă activitatea de evaluare încă din această lună. Bugetul pentru prestarea serviciilor este de 50.000 de lei.
    Serviciul este necesar pentru întocmirea și livrarea unui raport de evaluare a activului Sucursalei Electrocentrale Chișcani, în vederea valorificării prin vânzare a acestui activ. Pe baza raportului de evaluare se va stabili prețul de ofertă care este prețul de pornire a licitației de vânzare pe care entitatea contractantă dorește să o organizeze. Prin Hotărârile AGA nr. 12/07.04.2015. și nr. 4/21.03.2022. s-a decis ca activul SE Chișcani să fie scos la vânzare prin licitație publică.
    Grupurile pe gaze de la Chișcani au fost preluate în urmă cu mai mulți ani de către Complexul Energetic Oltenia. Pentru că termocentrala nu producea nimic, acționarii Complexului Energetic Oltenia au aprobat vânzarea activelor de la Chișcani. Sucursala de la Brăila a fost preluată de Complexul Energetic Oltenia în anul 2013, în contul unor creanțe pe care le avea de recuperat de la Electrocentrale Grup SA. Creanțele au fost de 30 de milioane de lei, iar Complexul Energetic Oltenia a mai și achitat o sumă de bani în plus, respectiv un rest de plată peste creanța de 30 de milioane de lei. Ani de zile, grupurile pe gaze naturale de la Chișcani nu au adus niciun fel de beneficii companiei. Din contră, au fost cheltuite milioane de lei an de an cu salariile și cu alte taxe
    La Chișcani sunt două grupuri pe gaze naturale care au beneficiat înainte de preluarea de către CEO de lucrări de reabilitare. Interesant este că pe de o parte Termocentrala pe gaze de la Chișcani va fi scoasă la vânzare, iar pe de alta Complexul Energetic Oltenia și-a propus să construiască două grupuri pe gaze naturale la Turceni și Ișalnița. Administrația companiei a anunțat că nu dorește modernizarea și punerea în funcțiune a grupurilor pe gaze existente la Chișcani și prin urmare se preferă vânzarea.

