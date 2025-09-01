Fotografie „fake“ cu Brâncuși, dezavuată de conducerea Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“

O fotografie realizată printr-o captură video dintr-o reclamă realizată în urmă cu mai mulți ani, în care un actor îl interpretează pe Constantin Brâncuși, circulă în spațiul public ca și când este o poză reală cu marele sculptor.

Conducerea Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“ a transmis că fotografia și reclama respectivă reprezintă o manipulare îngrozitoare: „Umblă pe net o fotografie care e un fake: Constantin Brâncuși stând pe masa lui din atelierul din Paris. În fotografie este de fapt actorul din clipul de promovare al CEC Bank, realizat cu măiestrie de Papaya advertising, atât de măiastru încât manipulează îngrozitor (ăsta fiind și scopul advertising-ului, în clip i se aude și vocea din off, care e o invenție, și ruptul unei pâini calde etc). Actorul are 1,90 m. Brâncuși avea 1,60 m.

Fotografia originală ne demonstrează că este un autoportret, Brâncuși având un declanșator în mână. În fake, asta nu există. Nu luați de bun tot ce vi se arată ca fiind adevărat. Comparați cele două fotografii“, a transmis Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“ Târgu Jiu.