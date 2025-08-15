Oameni cu suflet din Bumbești Jiu, în ajutorul familiei îndoliate a tânărului Nicolae, decedat ieri

Nicolae Ciocea, în vârstă de 33 de ani din Bumbești Jiu, a decedat ieri căzând pur și simplu din picioare în fața unei bănci din localitate. Vroia să trimită niste bani, spun apropiații care susțin că vorbise cu un prieten și i-a cerut sfatul cum să facă tranzacția în cauză. O s-a făcut însă rău și a decedat, posibil urmare a unui infarct. Tânărul mai are un frate iar părinții i-au decedat de scurt timp. O mătușă se ocupa de înmormântarea acestuia dar pentru înmormântare au oferit ajutor financiar mai multe persoane din localitate.

„Locuitorii orașului Bumbești-jiu sunt solidari când este vorba de un necaz. Mulțumim locuitorilor din cartierul C-uri, mulțumim Mirel GM și soției acestuia Andre Andreea Madalina, mulțumim Domnului Claudiu Tatomirescu, mulțumim Domnului Daniel Ijac, mulțumim Domnului Cezar Giurcau, mulțumim Domnului Andrei Crivatu. Toți cei care mai doresc să ajute familia decedatului Nicolae Ciocea puteți să luați legătura cu mătușa acestuia la capela de la cimitir”, a transmis unul dintre aleșii locali.