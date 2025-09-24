Veste bună pentru gorjeni. S-a decis!

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungește. Decizia vine în sprijinul a milioane de familii, în contextul creșterilor anunțate de Guvern. Deputatul PSD Mihai Weber susține că reușita aparține social democrațiilor.

” Am obținut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă 6 luni! Am luptat pentru această măsură pentru că știm cât de greu este pentru români să facă față scumpirilor din ultima perioadă. Nu putem lăsa ca familiile să fie împovărate, mai ales acum când puterea de cumpărare a oamenilor este serios afectată de creșterea prețurilor la energie, carburanți și medicamente.Această decizie este o victorie pentru toată lumea. Reducem presiunea pe bugetele familiale și arătăm că politica trebuie să fie despre oameni!”, a transmis deputatul PSD Mihai Weber.