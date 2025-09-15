Se oprește apa în mai multe localități din județul Gorj

Alimentarea cu apă va fi oprită miercuri, 17 septembrie, în opt localități din județul Gorj, pentru că este nevoie de efectuarea de lucrări de reparații la conducta a II-a de apă Isvarna – Craiova.

„La solicitarea Asocierii TEOVAL & CO – PRIMASERV SRL, Compania de Apă Oltenia anunță oprirea Stației de Apă Ișalnița, miercuri, 17.09.2025, în intervalul orar 05.00 – 21.00, în vederea unor lucrări de investiții care se execută în cadrul contractului CL8 „Reabilitare GA Craiova și Coțofenii din Dos. Reabilitare aducțiune Ișalnița – Șimnic”, finanțat din fonduri europene. Este vorba, mai exact de lucrări de cuplare la Firul II Isvarna – Craiova, dar și de reparații care se vor efectua pe aducțiunile de apă Ișalnița.