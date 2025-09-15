spot_img
24.1 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 15, 2025
Altele
    AcasăActualitateSe oprește apa în mai multe localități din județul Gorj
    ActualitateHeadlines

    Se oprește apa în mai multe localități din județul Gorj

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    232
    Alimentarea cu apă va fi oprită miercuri, 17 septembrie, în opt localități din județul Gorj, pentru că este nevoie de efectuarea de lucrări de reparații la conducta a II-a de apă Isvarna – Craiova.
    „La solicitarea Asocierii TEOVAL & CO – PRIMASERV SRL, Compania de Apă Oltenia anunță oprirea Stației de Apă Ișalnița, miercuri, 17.09.2025, în intervalul orar 05.00 – 21.00, în vederea unor lucrări de investiții care se execută în cadrul contractului CL8 „Reabilitare GA Craiova și Coțofenii din Dos. Reabilitare aducțiune Ișalnița – Șimnic”, finanțat din fonduri europene. Este vorba, mai exact de lucrări de cuplare la Firul II Isvarna – Craiova, dar și de reparații care se vor efectua pe aducțiunile de apă Ișalnița.
    Vor fi afectate de oprire:
    – Localitățile de pe traseul aducțiunii Isvarna – Craiova, respectiv Tismana, Câlnic, Telești, Rovinari, Bâlteni, Plopșoru, Brănești și Țânțăreni din județul Gorj, dar și Răcarii de Sus, Braloștița, Scaești, Brădești, Almăj, Mihăița, Coțofenii din Față, Coțofenii din Dos, Ișalnița, Șimnicu de Sus, din județul Dolj;
    – Zona Metropolitană, respectiv localitățile Podari, Cârcea (Cartier Banu Mărăcine) și Breasta (parțial);
    – Zona Platformei Doljchim – SC Bondio, SC Romfer, SC Adeplast, Agroland, OMV Petrom, Transelectrica, CET I, Borealis, SC Sondrio, Penitenciarul Craiova – Secția Ișalnița, SC Emiliano, Ștrandul Ișalnița, Stadionul Chimia, SC Badenis Trading SRL, TransGaz, paltforma Oxigen, Stațiunea Amaradia, Transliquid SRL.
    Atenționăm utilizatorii de apă potabilă din zona menţionată că, în urma manevrelor de golire şi umplere a sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional, se pot produce modificări ale calităţii apei potabile din punct de vedere al turbidităţii şi culorii. La apariţia acestor fenomene se va evita consumul de apă potabilă, până la limpezirea apei.
    Compania de Apă Oltenia S.A., prin Laboratoarele de analiză a apei potabile, va monitoriza permanent calitatea apei după repunerea în funcțiune a sistemului de distribuție.
    Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulțumim pentru înțelegere“, a transmis Compania de Apă Craiova.
    Articolul precedent
    Părinții Andreei Morega, din Padeș, păstrează camera fiicei lor așa cum a lăsat-o
    Articolul următor
    Primaria Crasna a făcut plângere penală pentru demolarea vilei Obștei ARC din punctul „Frunţi”
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!