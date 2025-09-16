Patrula școlară la o unitate de învățământ din Gorj

Serviciul Rutier Gorj și Poliția Orașului Târgu Cărbunești au desfășurat marți, 16 septembrie, acțiunea „Patrula Școlară“ la unitatea de învățământ din comuna Aninoasa. „Astăzi, între orele 10:00 – 12:00, la Școala Gimnazială Groșerea a avut loc o activitate dedicată siguranței rutiere, organizată de Serviciul Rutier Gorj și Poliția Orașului Târgu Cărbunești, în colaborare cu cadrele didactice ale școlii.

La eveniment au participat 86 de elevi și 8 cadre didactice, care au avut ocazia să descopere dotările și tehnica utilizată de polițiști în activitățile curente: etilometru, drug test, pistol radar și autospeciala din dotare.

Tema centrală a fost siguranța elevilor pe timpul deplasării către și de la școală, iar participanții au primit materiale informative și flyere cu recomandări utile din partea polițiștilor rutieri“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.