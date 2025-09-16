spot_img
    Un apreciat istoric de artă specializat în sculptură modernă, la UCB

    Universitatea „Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu Jiu a găzduit, luni 15 septembrie, o întâlnire între dintre Dr. Jonathan Vernon, istoric de artă specializat în sculptură modernă, scriere artistică, teoria și filosofia artei, Adrian Tudor, viceprimarul Municipiului Târgu Jiu și conducerea instituției – Rector prof. univ. dr. ing. Popescu Georgeta Luminița și Prorector Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși. În cadrul discuțiilor, s-a convenit asupra demarării pregătirilor pentru organizarea unei Conferințe Internaționale dedicate operei și moștenirii lui Constantin Brâncuși, care va avea loc în anul 2026, Anul Brâncuși.
    Evenimentul va fi organizat la inițiativa Universității „Constantin Brâncuși” și a Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” , în parteneriat cu alte instituții de cultură și instituții publice din țară și străinătate.
    Conferința, ce va fi parte dintr-o serie de evenimente importante menite să marcheze aniversarea a 150 de ani de la nașterea marelui Constantin Brâncuși, își propune să aducă împreună cercetători, artiști și instituții culturale de prestigiu, fiind un demers unic prin amploare și relevanță academică. Prezența lui Jonathan Vernon la Târgu Jiu, în această perioadă, a fost posibilă cu sprijinul Institutului Cultural Român din Londra (ICR Londra). De altfel, Dr Jonathan Vernon a avansat deja propunerea mai multor parteneriate strategice pentru organizarea conferinței, cu instituții de artă de prestigiu din Marea Britanie și de pe plan internațional. Detaliile acestor colaborări vor fi comunicate public în lunile următoare.
    Este important de menționat că, anul trecut, în parteneriat cu Fundația Henry Moore, Dr. Vernon a co-organizat un sezon de cercetare și program cultural dedicat moștenirii lui Brâncuși în Marea Britanie.
    Dr Vernon a fost bursier postdoctoral Leonard A. Lauder la Centrul de Cercetare Leonard A. Lauder pentru Artă Modernă, Muzeul Metropolitan de Artă, New York, unde a lucrat la manuscrisul unei cărți care explorează politica culturală a fragmentului în Statele Unite postbelice. De asemenea, a fost lector asociat la The Courtauld, Institutul de Artă din Londra ( 2018-2023). A obținut titlul de doctor de la Institutul de Artă Courtauld, Londra, în 2019, pentru o teză care examinează receptarea operei lui Constantin Brâncuși în Statele Unite și România în perioada postbelică, cu accent deosebit pe opera lui Sidney Geist. Pe lângă Met, cercetarea sa a fost finanțată de Terra Foundation for American Art (2018–2019) și Henry Moore Institute, Leeds (2021–2022), printre altele.
    Anterior, Dr Vernon a fost editor colaborator la Burlington Magazine, pentru care a scris, comandat și editat recenzii regulate ale expozițiilor internaționale și ale publicațiilor importante. Ca independent, a editat mai multe cărți importante. Lucrările sale au fost publicate și de Tate, Centre Pompidou, Galeria Courtauld, Art History, Sculpture Journal, The Art Newspaper, New Statesman și alții“, se arată într-un comunicat al Universității „Constantin Brâncuși“.
    Patrula școlară la o unitate de învățământ din Gorj
