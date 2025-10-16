„Să ne cunoaștem mai bine” – o întâlnire plină de zâmbete și emoții la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”

spot_img
    În cadrul activității „Să ne cunoaștem mai bine”, cadrele didactice de la clasele a IV-a de la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” au avut bucuria de a-i vizita pe „micii pitici” de la Grădinița nr. 14. Întâlnirea a fost plină de zâmbete, emoții și curiozitate, oferindu-le copiilor ocazia de a descoperi ce îi așteaptă în frumoasa aventură a clasei pregătitoare.

    Copiii veseli și dornici de cunoaștere au fost întâmpinați cu povești și activități care le-au prezentat atmosfera caldă și prietenoasă a școlii. Activitatea face parte dintr-o serie de acțiuni menite să faciliteze tranziția de la grădiniță la școală și să creeze o legătură de încredere între cadrele didactice, copii și părinți.

    Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”, coordonată de doamna director Valeria Vâlceanu, își deschide cu drag porțile pentru viitorii elevi ai claselor pregătitoare. Grădinița nr. 14, condusă de doamna director Cristina Negrea, este partenerul lor de suflet, contribuind cu dăruire la formarea celor mai mici exploratori ai cunoașterii.

    ”Împreună, formăm o comunitate educațională unită, dedicată copiilor și viitorului lor. Vă așteptăm cu drag la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”!” au transmis reprezentanții instituției.

