marți, august 19, 2025
    Pericol la Baia de Fier! Intervențiile neautorizate la apă se pedepsesc cu închisoarea

    Pericol la Baia de Fier! Intervențiile neautorizate la apă se pedepsesc cu închisoarea

    Aparegio Gorj trage din nou un semnal de alarmă pentru utilizatori: intervențiile neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare sunt strict interzise și se pedepsește conform legii. Operatorul avertizează că lipsa apei sau presiunea scăzută nu sunt întotdeauna cauzate doar de probleme meteorologice sau tehnice, ci pot fi generate și de acțiuni ale utilizatorilor.

    Un caz recent la Baia de Fier a demonstrat acest risc: persoane neautorizate au intervenit asupra sistemului de alimentare cu apă, fapt pentru care organele de poliție au fost sesizate pentru demararea procedurilor de urmărire penală.

    Potrivit Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, Art. 39, alin. 2, lit. a, “distrugerea, deteriorarea și manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor și a altor instalații hidrotehnice” constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă între 30.000 și 50.000 de lei. Acțiunile ilegale care afectează siguranța serviciilor, funcționarea normală sau integritatea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pot provoca prejudicii materiale grave.

    Pentru prevenirea acestor incidente, echipele Aparegio Gorj efectuează permanent verificări în întreaga arie de operare. Orice persoană prinsă că intervin neautorizat asupra sistemului va fi sancționată conform legislației în vigoare.

