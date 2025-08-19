spot_img
21.6 C
Târgu Jiu
marți, august 19, 2025
Altele
    AcasăEvenimentScandal în Târgu Jiu
    Eveniment

    Scandal în Târgu Jiu

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    89

    Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui conflict între mai multe persoane, pe strada Nicolae Titulescu, din localitate. La fața locului a fost direcționată o patrulă de siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, împreună cu grupa de intervenție din cadrul I.J.J. Gorj, care, din primele verificări au constatat faptul că un bărbat, de 21 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce se afla în incinta unui magazin, ar fi fost lovit cu pumnii, picioarele și un obiect contondent, de 3 bărbați, de 38, 22 și 31 de ani, din Târgu Jiu și Bustuchin.

    Bărbatului de 21 de ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, acesta refuzând parcurgerea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței.

    Acesta a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații medicale de specialitate.

    În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice.

    În urma probatoriului administrat în cauză de către polițiștii Biroul de Investigații Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore față de cei 3 bărbați, de 38, 22 și 31 de ani.

    Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, urmând ca la data de 19 august 2025 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Peste 30 de copii din sistemul de protecție al DGASPC Gorj, în tabără la Costinești
    Articolul următor
    Pericol la Baia de Fier! Intervențiile neautorizate la apă se pedepsesc cu închisoarea
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!