Recitaluri sâmbătă în Baia de Fier, la Festivalul Folcloric Pastoral „Coborâtul oilor de la munte”

Continuă recitalurile de muzică populară și astăzi în comuna Baia de Fier. Primăria și Consiliul Local Baia de Fier organizează până pe 21 septembrie 2025, Festivalul Folcloric Pastoral „Coborâtul oilor de la munte”, un eveniment dedicat promovării valorilor autentice ale satului românesc.

Manifestările se desfășoară în zona intrării la Peștera Muierii și reunesc artiști consacrați, ansambluri profesioniste și formații de tradiții populare din mai multe județe ale țării.

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 18:00 – publicul se va bucura de recitaluri oferite de Formația Filon „X” din Râmnicu Vâlcea, alături de invitații Ilie Dură, Simona Velicia Bîrdeică, Dumitru Vasilescu, Ana Maria Iorga și Ionela Petria. Pe scenă va urca și Ansamblul Folcloric „Liviu Dănăilă” din Baia de Fier, aducând în fața spectatorilor dansuri și tradiții locale.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” și Căminul Cultural Baia de Fier.

Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” își propune să reînvie tradițiile pastorale, să aducă mai aproape de comunitate cântecul, portul și obiceiurile populare, transformând Baia de Fier într-un punct de întâlnire al iubitorilor de folclor și cultură autentică.

