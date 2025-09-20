spot_img
    Slujbă de Priveghere în cinstea Sfântului Gherasim, la Mănăstirea Tismana

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, astăzi, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana.
    La acest eveniment deosebit vor lua parte ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, stareți și starețe de la mănăstirile din zonă și din întreaga țară, preoți, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și numeroși pelerini, veniți să aducă cinstire noului mucenic al Tismanei.
    Programul manifestărilor
    Sâmbătă, 20 septembrie 2025
    • 09:00 – 14:00 – Continuarea lucrărilor Simpozionului Național: Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă, cu participarea unor distinși invitați din mediul teologic și academic
    • 19:00 – Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului
    Duminică, 21 septembrie 2025
    • 09:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi
    • orele 12:00 – Ceremonialul proclamării canonizării
    • orele 12:20 – Festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor

