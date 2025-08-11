spot_img
31.3 C
Târgu Jiu
luni, august 11, 2025
Altele
    AcasăActualitatePisicuț adoptat de funcționarii unui birou din cadrul Consiliului Județean Gorj
    Actualitate

    Pisicuț adoptat de funcționarii unui birou din cadrul Consiliului Județean Gorj

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    55

    Funcționarii unui serviciu din cadrul Consiliului Județean Gorj au adoptat un pisic care fusese abandonat pe stradă. Puiul de pisică s-a obișnuit imediat în noua casă.
    „Astăzi, echipa noastră a făcut cunoștință cu un membru cu totul special. Un pisic speriat, găsit pe stradă, încercând să se adăpostească de câini sub mașini, și-a găsit, în sfârșit, liniștea.

    L-am adus la birou, iar împreună cu toți colegii am decis să îi oferim un cămin și statutul de „noul nostru coleg”. Urmează să îl ducem la medicul veterinar, pentru a-i asigura toate tratamentele necesare – vaccinuri, deparazitare și îngrijire completă.

    Gestul nostru vine din convingerea că fiecare viață contează și că empatia nu se oprește la ușa biroului.

    Ne bucurăm să îl avem alături și sperăm ca exemplul nostru să inspire și alte persoane să ofere o șansă animalelor aflate în dificultate“, a transmis Luis Popa, șeful Serviciului de Protecție a Animalelor.

    Articolul precedent
    Cine sunt câștigătorii Festivalului Național de Folk și Baladă „Poarta Sărutului” 2025
    Articolul următor
    Bărbat din Drăguțești, la volan cu o concentrație 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!