Pisicuț adoptat de funcționarii unui birou din cadrul Consiliului Județean Gorj

Funcționarii unui serviciu din cadrul Consiliului Județean Gorj au adoptat un pisic care fusese abandonat pe stradă. Puiul de pisică s-a obișnuit imediat în noua casă.

„Astăzi, echipa noastră a făcut cunoștință cu un membru cu totul special. Un pisic speriat, găsit pe stradă, încercând să se adăpostească de câini sub mașini, și-a găsit, în sfârșit, liniștea.

L-am adus la birou, iar împreună cu toți colegii am decis să îi oferim un cămin și statutul de „noul nostru coleg”. Urmează să îl ducem la medicul veterinar, pentru a-i asigura toate tratamentele necesare – vaccinuri, deparazitare și îngrijire completă.

Gestul nostru vine din convingerea că fiecare viață contează și că empatia nu se oprește la ușa biroului.

Ne bucurăm să îl avem alături și sperăm ca exemplul nostru să inspire și alte persoane să ofere o șansă animalelor aflate în dificultate“, a transmis Luis Popa, șeful Serviciului de Protecție a Animalelor.