Cine sunt câștigătorii Festivalului Național de Folk și Baladă „Poarta Sărutului” 2025

Cea de-a XXIII-a ediție a Festivalului Național de Folk și Baladă „Poarta Sărutului” s-a încheiat duminică seară,

Timp de trei zile, scena din Parcul Coloanei Infinitului a vibrat sub acordurile unor nume sonore ale genului, precum Mircea Baniciu, Emeric Imre, Dana Florian, Magda Pușkaș, Dinu Olărașu, Dan Vană, Adrian Beznă, Ovidiu Mihăilescu,Cristian Buică, Dacian Ravi, Trupa Denvar din Bulgaria, Grupul Glas.

„Alături de artiști consacrați, au urcat pe scenă și tineri interpreți, dornici să-și împărtășească talentul. Prestațiile lor artistice au fost apreciate de juriul de specialitate format din Sorin Minghiat – Președintele juriului, profesor doctor arhitect, muzician, Dana Florian – muzician, compozitoare și poetă, Dan Vană – compozitor și interpret, director Tabăra Națională de Folk Calafat, Ovidiu Mihăilescu – compozitor și interpret, Spiridon Popescu – poet, membru al Uniunii Scriitorilor. Astfel, în urma deliberărilor , juriul a decis:

MARELE PREMIU ȘI TROFEUL FESTIVALULUI: GRUPULUI SUMMER NIGHT (Iași);

Premiul I: SILVIA-MARINA CECHE (Craiova, Dolj); SERGIU PÂRVULESCU (Vulcan, Hunedoara);

Premiul II: ANDREI-DUMITRU VEDE (Târgu Jiu, Gorj); ADRIELA BEJENARI (Drochia, Republica Moldova);

Premiul III: BIANCA-LAURA HODOLEAN (Târgu Jiu, Gorj), SALOMEIA-NICA ȘUMILOVA (Drochia, Republica Moldova);

Premiul “Viorel Gârbaciu”: ALMA-LORENA ANDRONACHE (Ploiești, Prahova)

PREMII SPECIALE

Premiul special pentru compoziție “Liviu Nechita”: SERGIU PÂRVULESCU (Vulcan, Hunedoara);

Premiul special “Andrei Maftei”: TEODORA PĂUCEANU (Alba-Iulia, Alba);

Premiul special “Teodora Ionescu” – «Folk pur și simplu»: BIANCA-MARIA CONSTANTINESCU (Rovinari, Gorj)“, au transmis reprezentanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, organizator al festivalului.

Festivalul, finanțat anul acesta de Ministerul Culturii, este organizat de Consiliul Judeţean Gorj, Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”, în colaborare cu Asociația ″Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni″, posturi de radio și televiziuni naționale și locale.