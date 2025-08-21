Restricții de circulație pe o stradă importantă din Târgu Jiu

Autoritățile locale din Târgu Jiu au anunțat că, în data de 22 august, între orele 09:30 – 11:00, traficul rutier va fi închis pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, pe sensul de mers dinspre strada Islaz către intersecția cu strada Dumbravei.

Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în condiții optime a manifestărilor dedicate comemorării Ecaterinei Teodoroiu, simbol al eroismului și sacrificiului în Primul Război Mondial.

În intervalul menționat, circulația va fi deviată pe sensul opus, urmând ca șoferii să fie dirijați de polițiștii rutieri și de agenții locali pentru evitarea blocajelor.

Evenimentul, organizat anual în cinstea eroinei de la Jiu, va include depuneri de coroane, alocuțiuni și momente evocatoare, marcând 108 ani de la jertfa sa pe câmpul de luptă