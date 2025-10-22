Revoltă la Rânca după închiderea Transalpinei. Cabanierii: „Ne pleacă turiștii!”

În stațiunea montană Rânca s-a iscat o adevărată revoltă în rândul cabanierilor și al proprietarilor de pensiuni, după ce Transalpina (DN67C) a fost închisă cu 45 de zile mai devreme decât data oficială stabilită de autorități. Decizia a provocat nemulțumire generală, mai ales în contextul în care sezonul turistic de toamnă atrage, în mod tradițional, numeroși vizitatori dornici să admire peisajele spectaculoase ale Parângului.

Potrivit unei postări publicate de unitatea de cazare Popasul Regelui, cabanierii acuză lipsa de investiții și soluții din partea autorităților, comparând situația din România cu cea din alte țări europene.

„Transalpina și Transfăgărășan închise cu 45 de zile înainte de data oficială. La anul să deschideți drumul pe 1 iulie și pe 1 septembrie să-l închideți. În Austria și Italia sunt sectoare de drum la altitudini mult mai mari și sunt deschise tot timpul anului, pentru că se poate. La noi, în loc să se facă investiții, este mai simplu să închideți și să luați permise de conducere la turiști care vizitează zonele de munte”, se arată în mesaj.

Reprezentanții mediului privat din turism susțin că decizia nu ține cont de eforturile făcute pentru a menține atractivitatea zonei și pentru a asigura locuri de muncă. „Sectorul privat din domeniul turismului nu este reprezentat de nimeni în România, cu părere de rău!”, adaugă aceeași sursă.

Pe segmentul Curpat – Obârșia Lotrului, cabanierii spun că există toate condițiile de siguranță, însă tronsonul a fost totuși închis. Aceștia cer autorităților o reevaluare a măsurilor și o comunicare mai bună cu operatorii turistici din zonă.

La rândul său, Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, a declarat că efectele închiderii se simt deja:

„Am avut grupuri de turiști care au renunțat la cazare pentru că Transalpina a fost închisă. Oamenii nu vor să mai urce pe alte rute, drumul este lung, iar noi pierdem clienți.”

În fiecare an, Transalpina — cel mai înalt drum rutier din România — este închis pe perioada iernii din cauza riscurilor generate de zăpadă și gheață. Totuși, închiderea din acest an a venit cu peste o lună mai devreme decât de obicei, fără un anunț prealabil clar, ceea ce a amplificat tensiunile în rândul operatorilor turistici.

Cabanierii din Rânca cer ca, pe viitor, deciziile privind restricțiile de circulație să fie discutate cu reprezentanții locali ai turismului, pentru a evita pierderile economice și pentru a asigura o mai bună predictibilitate a sezonului.

