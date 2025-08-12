spot_img
    Prefectul vrea ca administrația CEO să comunice mai mult

    Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a subliniat importanța unei comunicări constante și transparente din partea conducerii Complexului Energetic Oltenia (CEO). Potrivit acestuia, informarea corectă și în timp util a publicului cu privire la activitatea companiei și la deciziile majore care îi pot influența evoluția este esențială pentru menținerea încrederii și pentru pregătirea comunității în fața eventualelor schimbări.
    Prefectul a precizat că orice măsură care vizează viitorul companiei trebuie adusă la cunoștința opiniei publice, în special în contextul în care, potrivit calendarului actual, Complexul Energetic Oltenia ar urma să intre în rezervă de capacitate, începând cu 1 ianuarie 2026, cu toate grupurile energetice și unitățile miniere aflate în administrare.
    În același timp, Ministerul Energiei a transmis, în mai multe rânduri, intenția de a prelungi activitatea companiei, însă până în prezent nu a fost adoptată o decizie oficială în acest sens.
    Având în vedere rolul strategic al Complexului Energetic Oltenia în sistemul energetic național și importanța sa economică pentru județul Gorj, prefectul a reamintit că societatea reprezintă cel mai mare angajator din regiune, având peste 8.000 de salariați. Acest fapt conferă deciziilor privind viitorul companiei o relevanță majoră, atât din perspectivă economică, cât și socială.

    Probleme: CEO a redus drastic producția de curent electric
    Tinerii din Gorj își fac vocea auzită la conferința „Vocea Tinerilor: Conectează și Inspiră” și primesc drept premii bilete la Festivalul Beach, Please 2026!
