    AcasăCulturaTinerii din Gorj își fac vocea auzită la conferința „Vocea Tinerilor: Conectează...
    Cultura

    Tinerii din Gorj își fac vocea auzită la conferința „Vocea Tinerilor: Conectează și Inspiră” și primesc drept premii bilete la Festivalul Beach, Please 2026!

    Pe 25 august 2025, Spațiul Be Teen din Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, va găzdui de la ora 19:00 conferința „Vocea Tinerilor: Conectează și Inspiră”, un eveniment de două ore ce își propune să aducă la aceeași masă tineri, părinți, profesori și reprezentanți ai autorităților publice.
    În cadrul întâlnirii, participanții vor putea asculta povești de viață și perspective diferite de la invitați precum:
    Andreea Ancuța, tânără studentă la psihologie, cu un parcurs personal impresionant;
    Oana Mitruț-Băhnărel, life coach și formator;
    Mădălina Stanca, medic specialist psihologie;
    Mitruț Stănoiu, antreprenor și consilier local.
    Discuțiile vor aborda teme legate de nevoile tinerilor, exemple inspiraționale, importanța implicării civice și a participării la viața democratică, precum și soluții concrete pentru problemele semnalate de aceștia.
    Conferința face parte din proiectul „TNT POWER”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ – domeniul tineret, care urmărește creșterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate.
    Înscrierile sunt deschise până la 22 august, ora 16:00, prin completarea formularului online. Participanții vor fi selectați, accesul fiind permis doar pe bază de invitație transmisă pe e-mail.
    În plus, toți cei prezenți vor putea participa la o tombolă cu premii ce include două bilete la festivalul Beach, Please 2026, destinate tinerilor peste 16 ani. Evenimentul va oferi și un cadru informal de socializare, cină și băuturi non-alcoolice, iar tinerii cu vârste între 13 și 30 de ani vor primi certificat de participare Youthpass.

