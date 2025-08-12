Probleme: CEO a redus drastic producția de curent electric

Complexul Energetic Oltenia(CEO) a redus semnificativ producția de energie electrică în ultimele zile, funcționând doar cu două grupuri energetice. Măsura vine într-un context în care, paradoxal, cererea de energie electrică este din nou în creștere, pe fondul temperaturilor ridicate specifice perioadelor caniculare.

În prezent, la nivelul companiei sunt operaționale doar două blocuri energetice: unul aparține Sucursalei Electrocentrale Rovinari, iar celălalt Sucursalei Electrocentrale Turceni. Capacitatea totală de producție se situează, în medie, între 400 și 500 MW, suficientă pentru acoperirea contractelor bilaterale pe care Complexul Energetic Oltenia le are în derulare cu diverși beneficiari.

Deși nivelul producției este considerabil mai redus comparativ cu perioadele de funcționare la capacitate extinsă, compania își menține angajamentele comerciale, adaptându-și activitatea la cerințele pieței și la condițiile tehnico-economice actuale.

Producția națională de energie

31.16% Hidro – 1956 MW

21.52% Hidrocarburi – 1351 MW

20.31% Nuclear – 1275 MW

11.42% Eolian – 717 MW

10.08% Cărbune – 633 MW

4.35% Foto – 273 MW

0.76% Instalatii de stocare – 48 MW

0.38% Biomasa – 24 MW