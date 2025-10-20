Premiu acordat unei cunoscute profesoare din Târgu Jiu

Dana Constantinescu, profesor de limba engleză la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“ din Târgu Jiu, a primit distincția „Profesor de 10“. Aceasta a ocupat funcția de inspector școlar general și se ocupă de organizarea conferinței educaționale VREM.

„Doamna profesoară Dana Constantinescu a primit pentru a doua oară Premiul I la categoria Profesor de nota 10, pentru organizarea Conferinței educaționale VREM. Distincția i-a fost oferită cu ocazia editiei a VIII-a a Galei Elevului Reprezentant, organizată în aula Bibliotecii Naționale a României de către Consiliul Național al Elevilor, sub auspiciile Familiile Regale a României. Încă o confirmare a succesului unui eveniment educaţional de înaltă ținută, devenit deja tradiţie şi cu care ne mândrim“, au transmis reprezentanții Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“.