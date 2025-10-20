spot_img
    Radu Miruță blochează 220 de milioane de dolari pentru muniția Abrams: România pierde unicul centru european de excelență

    De la jucării erotice la industria chimică: Miruță numește ‘profesioniștii’ de partid la IPROCHIM

    Ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a reușit performanța de a sabota un proiect strategic al României. La sfatul secretarului general-adjunct Mihaela Popescu, Miruță a blocat, printr-o interpretare tendențioasă a prevederilor legale, un împrumut acordat de SUA în valoare de 220 de milioane de dolari pentru producția de muniție destinată tancului Abrams.

    PUTEREA a semnalat luna trecută tensiunile din Ministerul Economiei: o păruială între secretarul general Lavinia-Claudia Niculescu și adjuncta Mihaela Popescu, care a culminat cu demisia surprinzătoare a lui Niculescu. Acum, documentele arată că motivul real al plecării acesteia a fost opoziția față de modificările aberante propuse de tandemul Miruță-Popescu asupra Acordului de împrumut de 920 de milioane de euro, semnat cu SUA pe 25 septembrie 2024, în cadrul programului de Finanțare Militară Externă.

    Practic, România a fost pregătită să devină „unicul producător de muniție pentru tancul Abrams în Europa”, prin centrul de excelență dezvoltat de ROMARM în județul Dâmbovița. 220 de milioane de dolari din acest împrumut erau destinați exclusiv acestui scop. Dar Miruță, la îndemnul Mihaelei Popescu, a modificat articolele 4, 5, 6 și 7 din Hotărârea nr. 1.167/2024, blocând accesul la finanțare și ignorând opoziția vehementă a direcției de resort din MEDAT și a celor de la ROMARM.

    Consecințele sunt grave: România pierde șansa de a fi lider european în producția de muniție pentru Abrams, iar relațiile cu SUA riscă să fie afectate. În loc să sprijine industria de apărare, Miruță preferă să complice legislația și să pună bețe în roate proiectelor strategice.

    Cine nu e cu SUA și cu interesul național, e cu Miruță și blocajul.

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
