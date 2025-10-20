spot_img
    ȘOC ÎN DOLJ: Bărbat și-a ucis soția și apoi s-a spânzurat – Fiul lor de 13 ani a descoperit totul!

    ȘOC ÎN DOLJ: Bărbat și-a ucis soția și apoi s-a spânzurat – Fiul lor de 13 ani a descoperit totul!

    Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, județul Dolj, și-a omorât soția, în vârstă de 39 de ani, și apoi și-a pus capăt zilelor. Tragedia a fost descoperită de fiul lor cel mic, în vârstă de 13 ani, care a găsit tatăl spânzurat și a alertat autoritățile.

    Potrivit IPJ Dolj, femeia obișnuia să muncească în străinătate, iar gelozia ar fi fost motivul crimei. După ce a ucis-o, bărbatul a aruncat trupul neînsuflețit al soției într-o fântână dezafectată, la aproximativ un kilometru de locuință.

    Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Cetate, împreună cu pompieri și un elicopter SMURD, au intervenit pentru extragerea cadavrului femeii, care a fost găsit fără viață. În prezent, procurorii și criminaliștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a cauzelor deceselor, fiind dispuse expertize medico-legale.

    Cercetările continuă sub aspectul infracțiunii de ucidere și sinucidere, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

