Preocupați de sănătatea cetățenilor- testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal

Un program de screening gratuit destinat locuitorilor din județele Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea și Mehedinț a fost lansat recent. Autoritățile județene au participat la evenimentul dedicat prevenției, depistării precoce, diagnosticarii și tratamentul cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia. Peste 25.000 de persoane vor beneficia de testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal.

„Am participat , la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, la conferința de lansare a proiectului „Programul regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia (ROCCAS 4 SVO)”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

Proiectul este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în parteneriat cu Asociația Mereu pentru Europa, și are ca obiectiv realizarea unui amplu program de screening gratuit destinat locuitorilor din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu prioritate pentru zonele rurale și comunitățile care au acces redus la servicii medicale.

În următorii patru ani, peste 25.000 de persoane vor beneficia de testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal, iar peste 31.000 de cetățeni vor fi informați și educați cu privire la importanța prevenției și a controlului medical.

Am transmis sprijinul Consiliului Județean Gorj pentru implementarea acestui proiect care aduce medicina mai aproape de oameni și promovează prevenția ca soluție durabilă pentru sănătatea comunității”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu.