spot_img
20 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
Altele
    AcasăActualitatePreocupați de sănătatea cetățenilor- testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal
    Actualitate

    Preocupați de sănătatea cetățenilor- testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    26

    Un program de screening gratuit destinat locuitorilor din județele Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea și Mehedinț a fost lansat recent. Autoritățile județene au participat la evenimentul dedicat prevenției, depistării precoce, diagnosticarii și tratamentul cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia. Peste 25.000 de persoane vor beneficia de testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal.

    „Am participat , la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, la conferința de lansare a proiectului „Programul regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia (ROCCAS 4 SVO)”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

    Proiectul este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în parteneriat cu Asociația Mereu pentru Europa, și are ca obiectiv realizarea unui amplu program de screening gratuit destinat locuitorilor din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu prioritate pentru zonele rurale și comunitățile care au acces redus la servicii medicale.

    În următorii patru ani, peste 25.000 de persoane vor beneficia de testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal, iar peste 31.000 de cetățeni vor fi informați și educați cu privire la importanța prevenției și a controlului medical.

    Am transmis sprijinul Consiliului Județean Gorj pentru implementarea acestui proiect care aduce medicina mai aproape de oameni și promovează prevenția ca soluție durabilă pentru sănătatea comunității”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Marius Cuțitoiu.

    Articolul precedent
    A vrut să dea foc locuinței, acum e monitorizat!
    Articolul următor
    Asociația Municipiilor din România se implică în problema termoficării de la Motru dar și din alte zeci de localități, rămase fără bani pentru căldură
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!