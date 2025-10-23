spot_img
20 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
Altele
    AcasăEvenimentA vrut să dea foc locuinței, acum e monitorizat!
    Eveniment

    A vrut să dea foc locuinței, acum e monitorizat!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    86
    Reprezentanti ai Politiei Nationale, ai Politei Locale, Jandarmeriei si Serviciului de Politie pentru Interventie Rapida, verifica participanti la trafic si pietoni dupa ora la care a intrat in vigoare interdictie de deplasare stipulata in ordonanta militara numarul 2, inTimisoara si in imprejurimi, luni, 23 martie 2020.

    Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 67 de ani, din Aninoasa, cu privire la faptul că, concubinul său, un bărbat, de 61 de ani, din Săulești, ar fi amenințat-o ca îi va incendia locuința și își va da foc, având supra lui un obiect tăietor și substanțe inflamabile. Din primele verificări efectuate la fața locului de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești, a reieșit faptul că femeia a fost lovită cu pumnul în zona feței de către bărbat, după care ar fi amenințat-o cu acte de violență și că îi va produce distrugeri la locuință, aruncând cu o substanță inflamabilă în incinta casei.

    „A fost întocmit formular de evaluare a riscului, ocazie cu care a rezultat risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul a fost de acord cu purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

    În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violență în familie, amenințare și tentativă la distrugere”, transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Echipa CSM Târgu Jiu a suferit o înfrângere drastică în deplasare în fața formației SCM Râmnicu Vâlcea
    Articolul următor
    Preocupați de sănătatea cetățenilor- testări gratuite pentru depistarea precoce a cancerului colorectal
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!