A vrut să dea foc locuinței, acum e monitorizat!

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 67 de ani, din Aninoasa, cu privire la faptul că, concubinul său, un bărbat, de 61 de ani, din Săulești, ar fi amenințat-o ca îi va incendia locuința și își va da foc, având supra lui un obiect tăietor și substanțe inflamabile. Din primele verificări efectuate la fața locului de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești, a reieșit faptul că femeia a fost lovită cu pumnul în zona feței de către bărbat, după care ar fi amenințat-o cu acte de violență și că îi va produce distrugeri la locuință, aruncând cu o substanță inflamabilă în incinta casei.

„A fost întocmit formular de evaluare a riscului, ocazie cu care a rezultat risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul a fost de acord cu purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violență în familie, amenințare și tentativă la distrugere”, transmis IPJ Gorj.