    Primar despre concedieri: ” Peștele mare îl înghite pe cel mic”

    Primarul comunei Bălănești, Ovidiu Pungan, susține că planurile premierului Ilie Bolojan, de a reduce cheltuielile dând afară oamenii, nu vor avea efectul așteptat. Salariile bugetarilor în teritoriu sunt mici în comparație cu veniturile angajaților din ministere, agenții și consilii de administrație de la nivel central. Ovidiu Pungan susține că se va ajunge la o pantă și mai abruptă.

    „Este brambureala și nebuneală în administrația publică locală și centrală. Salariații sunt dezbinați, cei care lucrează în administrație sunt deprimați și nu înțeleg ce se întâmplă cu locul lor de muncă. Totodată, în mediul privat multe firme și-au redus activitatea și încep să facă concedieri. Aceste măsuri de austeritate nu vor ajuta cu nimic bugetul național. Concedierile din administrația publică locală sunt un strop dintr-o ploaie. Știm cu toții că pește mare îl înghite pe cel mic, dar nu este normal să înceapă cu administrarea publică local. Este loc destul de reduceri de personal și economie, și mă refer la reduceri în cadrul ministerelor, agențiilor, consiliilor de administrație, de la nivel central, unde se câștigă o grămadă de bani. Când se va face acolo, suntem de acord să se reducă și la nivel local. Guvernarea nu înseamnă doar tăieri și sacrificii”, a transmis primarul din Bălănești, Ovidiu Pungan.

