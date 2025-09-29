Șofer din Gorj, prins la volan cu permisul suspendat

Un bărbat de 35 de ani, originar din județul Gorj și stabilit în Canada, a fost surprins la volan deși avea permisul de conducere suspendat.

Descoperirea a fost făcută de polițiștii hunedoreni în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate în perioada 26–28 septembrie. La controale au participat peste 100 de agenți, care au urmărit prevenirea accidentelor rutiere și sancționarea încălcărilor legislației în vigoare.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat 15 infracțiuni, au reținut peste 40 de permise de conducere și au retras 25 de certificate de înmatriculare. Printre cei sancționați s-au numărat și șoferi care circulau cu vehicule neînmatriculate, cu plăcuțe expirate sau fără a deține permis.