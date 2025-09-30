spot_img
    Aparegio anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 30.09.2025, în localitatea PLESEA din BUMBESTI-JIU

    Aparegio anunţă întreruperea furnizării apei potabile în Tg-Jiu

    Aparegio Gorj S.A. – CED BUMBESTI-JIU anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 30.09.2025, în intervalul 08:30-10:30 în localitatea PLESEA din BUMBESTI-JIU, ca urmare a avariei survenite la conducta de distributie.

    Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că personalul de intervenție deplasat la fața locului va face tot posibilul pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt.

    La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.

