Târgu Jiu
marți, august 26, 2025
    Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită

    Primăria Târgu Jiu vrea să investească într-un nou parc într-o zonă nelocuită din oraș, lângă CET. Primăria a mai realizat un parc tot la marginea orașului, zona Narcise și până la intersecția cu Calea București, unde rareori poate fi văzută vreo persoană.
    Parcul pe care Primăria Târgu Jiu vrea să îl facă în zona CET se va întinde pe 2 hectare și va cuprinde, pe lângă alei pietonale și mobilier urban, loc de joacă pentru copii, amfiteatru și o platformă pentru activități sportive. Aici se vor planta 400 de arbori.
    Târgujienii susțin că terenul respectiv putea fi pus mai bine la dispoziția unor investitori pentru a deschide activități economice care să genereze locuri de muncă.


    Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, susține că există tot în zonă și teren pentru societățile comerciale, însă nu există utilități: „Încercăm prin FTJ să asigurăm utilitățile necesare pentru zecile de hectare pe care le avem la dispoziție. Era incorect să scoatem la concesiune loturile de teren, în condițiile în care nu avem utilitățile necesare.
    Autoritatea locală nu asigură locuri de muncă, dar trebuie să asigure utilitățile și condițiile necesare“.
    Această investiție vine într-o perioadă de criză financiară, când actualul guvern a stopat investițiile extravagante.

    Fostul primar al unei localități din Gorj a devenit tată pentru a doua oară
    Vouchere de 70 de lei pentru pensionarii din Bâlteni
